Suben los precios de algunos productos en el mercado central de Lima

Debido a las protestas que se están registrando al interior del país y también a la crisis política y social que se viene atravesando algunos productos de la canasta básica familiar han aumentado sus precios como la papa, cebolla y yuca. Un equipo de Panamericana Televisión fue hasta el mercado central de Lima para corroborar esta información.

La papa que hace unos días se podía encontrar entre S/. 2 a S/. 2.50 el kilo ahora se encuentra en S/. 3, también la cebolla que estaba S/. 2 en este momento esta S/. 3.50 y la yuca está a S/.5.

Las alverjas han bajado a 7 soles el kilo y la zanahoria ahora esta a 4 soles el kilo. Todos los tipos de papa han subido como la cebolla y la yuca. Esto se debe por el paro de transportistas y por eso se ha incrementado los precios de todos los productos y esto perjudicaba a las personas ya que la mayoría andaba ajustada, mencionó una vendedora.

Cuando hubo el toque de queda promulgado por el Estado además de las manifestaciones, esto ha perjudico a los comerciantes de este mercado.

“Yo hice mis comprar un día antes y cuando fue el toque de queda me di con la sorpresa que el mercado no iba a abrir. Esto me a perjudicado por al día siguiente muy productos se malograron y tuve que botarlos haciéndome perder 500 soles”, añadió.

Frutas

Por el lado de las frutas algunos precios se han mantenido, pero otros como la papaya si ha subido debido estos problemas sociales.

“La papaya, pina y la naranja para jugo son los productos que han subido, pero no ha sido mucho solo 50 centavos, después las otras frutas se mantienen en su precio”, dijo un comerciante.

Azúcar sube considerablemente

Los abarrotes como son el arroz, aceite y azúcar han subido su precio considerablemente. El azúcar el kilo se encuentra en S/. 4.50, el arroz entre 4 a 7 soles y el aceite de 900 ml ha llegado a los S/. 8.

“Estos tres productos han subido solo que el azúcar ha incrementado más su precio que el arroz y el kilo lo estamos vendiendo a S/. 4.40 al público. Las menestras se siguen manteniendo eso no ha cambiado”, manifestó un vendedor.