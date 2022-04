Centro de Lima: Iglesia de la Limpia Concepción sufrió daños por las manifestaciones

La iglesia de la Limpia Concepción que esta ubicada entre los cruces de Jirón Huallaga y Av. Abancay fue atacada por los manifestantes este último martes en donde estas personas han tratado de sacar las rejas de los muros además de las piedras para poderse enfrentar contra los policías.

Los vándalos han querido ingresar a la iglesia para poder sacar los palos que se encontraban adentro y aprovecharon el estado de abandono de esta edificación en donde se puede observar que cuenta con estructuras de madera que están ahí desde hace varios años, pero hasta ahora no hay ningún avance en la reconstrucción de este templo religioso.

“Estos vándalos han venido de Barrios Altos y el Callao y han malogrado el muro, han entrado querían sacar las maderas. Recién ayer han terminado de poner una plancha de madera entre la reja con alambres para asegurar el lugar”, mencionó una testigo.

Como se recuerda hoy por la tarde habrá una nueva marcha de la Sutep a las 4:30 de la tarde, aproximadamente.

Negocios cerrados

Los más preocupados son los venderos ambulantes de los alrededores ya que ante esta nueva movilización muchos han decidido cerrar sus puestos para no ser afectados por los actos violentos como los que sucedieron el último martes además esto les genera perdidas económicas ya que ellos viven del día a día.

“Uno puede venir a protestas pacíficamente pero que no vengan delincuentes que vienen a maltratar las edificaciones públicas. Estimo que hoy día perderé aproximadamente 300 soles y no he trabajado tres días recién hoy jueves he podido salir”, puntualizó una vendedora ambulante de la zona.