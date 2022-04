La Victoria: desde mañana se reanudan las clases presenciales en Lima y Callao

Un grupo de padres de familia ha salido a protestar por la suspensión de clases presenciales, debido a la medida de toque de queda impuesta por el Ejecutivo el día de ayer. Además, han exigido que se abra el aforo a un 100%.

“Esto no puede seguir, no pueden jugar con la educación de los niños, es lo último que debe cerrar. Nadie comprende porque cierran un día y abren el otro. No se puede jugar con los niños”, manifestó una madre de familia visiblemente indignada.

“Mis hijos ya no pueden seguir frente a un computador. Se sentían felices de volver a ver a sus amigos, de ir a sus clases y ahora los vuelven a recluir en las casas. No puede ser”, manifestó otra madre de familia.

“ES UNA DECISIÓN EXCEPCIONAL”

“Nosotros hemos tomado una decisión excepcional, porque en realidad las clases debería haberse reanudarse hoy día, pero debido a los hechos de violencia del día de ayer tomamos la decisión que los chicos desarrollaran la educación a distancia”, manifestó Luis Alberto Quintanilla, director regional de Educación de Lima Metropolitana.

Además, el director regional de Educación manifestó que se van a reanudar las clases el día de mañana, pero que se tuvieron que suspender hoy por los hechos de violencia, a fin de proteger la integridad de profesores y estudiantes. “Por ejemplo, en el colegio Alfonso Ugarte, el 100% de estudiantes no son del distrito de San Isidro, sino que vienen de Lima Norte, Sur, Este; entonces, los chicos deben tomar varias movilidades, igual los maestros no trabajan siempre cerca del centro educativo. La labor del Estado y del Ministerio de Educación es proteger la vida y seguridad de los estudiantes primero”, añadió Quintanilla.