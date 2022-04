Decenas de pacientes perdieron citas en el hospital del Niño por anuncio de toque de queda

Tras el anuncio del estado de emergencia en el que se establecía la inmovilización social obligatoria para el martes 5 de abril desde las 2:00a.m. hasta las 11:59p.m., decenas de padres de familias denunciaron que perdieron las citas médicas programadas con meses de anticipación ya que, no hubo atención porque no había personal.

"No sabía si venir o no venir, estuve llamando al número telefónico y no atendía, me tocó venir porque sino perdía la cita, me tuvieron que reprogramar la cita y no me parece justo lo que están haciendo", denunció una madre de familia.

En el hospital del Niño en Breña, algunas familias denunciaron que no había transporte públic​o para ir hasta el centro médico y los que lograron llegar no fueron atendidos ya que según aseguran, solo atendían emergencias.