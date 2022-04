Martín Ojeda: esta paralización es promovida por autos colectivos y combis informales

El gobierno anunció que, tras las conversaciones con los sectores de transportes, se detendrían los bloqueos y habría una tregua de manera temporal. Sin embargo, varias partes del país han continuado con las manifestaciones y los bloqueos a las vías. Al respecto, Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte, conversó con Paco Flores en 24 Horas Mediodía para explicar por qué continúan las protestas, pese a la tregua pactada.

Según Ojeda, los gremios camioneros de Huancayo y el gremio de transportes interprovincial de pasajeros, que él gerencia, no se han plegado a esta huelga, sino que esta paralización es promovida por los colectiveros informales.

“La Unión Gremial Multimodal, que ha asumido esta paralización, son todos los gremios de autos colectivos y combis que quieren trabajar a espalda de la seguridad vial y vulnerar los lineamientos que se había proyectado para su reglamento del auto colectivo”, explicó Ojeda, y dijo que este grupo no quiere trabajar dentro de la formalidad, sino que quieren imponer sus condiciones.

“Acá se debe pensar más allá del capricho, sino de la seguridad vial y los pasajeros que uno lleva. No podemos aceptar este tipo de extorsiones y chantajes, porque no se puede trabajar en estas condiciones”, señaló el director del gremio de Transportes.

SUSPENSIÓN DEL 90% DEL ISC PARA COMBUSTIBLES COSTARÁ AL FISCO S/ 250 MILLONES MENSUALES

De acuerdo a Ojeda, el gremio que representa hizo un informe para fundamentar el retorno del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) debía apoyarse al transporte formal, porque con la competencia desleal no se puede establecer una igualdad de condiciones.

“Con la exoneración al Diesel UV, ¿a quién se está premiando? a todas las combis y vehículos ilegales a mantener igualdad de condiciones, cuando el objetivo de la devolución era apostar por el transporte formal”, explicó.

“Los que están haciendo huelga, del transporte ilegal, no son empresarios son, con sus actos, actores delincuenciales. No se apuesta por el chantaje y la extorsión porque eso no le hace bien al país”, finalizó el director del gremio de Transportistas.