Rosendo Serna rechaza acusaciones de plagio: "He solicitado la tesis de Sol Carreño"

Luego que el programa periodístico, "Cuarto Poder", revelara un presunto caso de plagio en la tesis del ministro de Educación Rosendo Serna, el titular del Minedu salió a defenderse de dichas acusaciones y aseguró que la información fue "tergiversada mañosamente".

"Han utilizado la información tergiversadamente y mañosamente porque, sin necesidad de los filtros correspondientes hacen pasar el software del Turnitin al 100%, cuando allí hay que tomar en cuenta las partes y los temas principales", dijo en declaración a los medios.

Asimismo, el ministro indicó que someterá nuevamente a prueba su trabajo de investigación a fin de comprobar que todo está dentro de lo estrictamente legal.

"En las próximas horas estoy haciendo pasar el mismo sistema con las personas autorizadas y con los expertos para tener una mirada totalmente diferente y no una mirada mañosa respecto a este tema", manifestó.

Pidió tesis de Sol Carreño

"El día de hoy he solicitado la tesis de la señora Sol Carreño y la tesis de la reportera. Todos tenemos que estar ante el escrutinio de la gente. No puede ser posible que a los amiguitos no se le tenga que mirar nada, y por lo tanto es necesario que aquí las cosas estén totalmente claras", finalizó.