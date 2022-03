Unión Nacional de Transportistas desmiente a Aníbal Torres: "No estamos levantando el paro"

La Unión Nacional de Transportistas del Perú, desmintió las declaraciones del primer ministro, Aníbal Torres, quien en la víspera, había confirmado que el gobierno llegó a un acuerdo con 2 gremios de transporte para levantar el paro nacional, entre ellos, la Unión Nacional de Transportistas.

En entrevista con Paco Flores, el presidente de dicho gremio, Javier Marchese, negó que se haya llegado a un acuerdo con el gobierno, asimismo, indicó que no tienen planeado levantar el paro.

"Para aclarar lo dicho por el señor premier, nosotros no estamos levantando ningún paro porque no hemos firmado ningún acta en ese sentido y no tenemos por qué hacerlo, porque la Unión Nacional de Transportistas no ha convocado este paro", indicó.

Paquete económico

"En la reunión que tuvimos con el ministro de Transportes el día 29 de marzo, le dijimos que necesitamos que el Congreso y el Ejecutivo generen un paquete económico para los transportistas, porque la situación en la que nos encontramos, prácticamente, el transporte de carga está quebrado en el país", manifestó.