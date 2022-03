Bruno Pacheco podría ir a prisión preventiva por inasistencias

El exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, no ha asistido a las dos citaciones del Ministerio Público por la investigación de presunto delito de lavado activos por el que se le acusa, pese a que él mismo aseguró que quería colaborar con la justicia.

Según el abogado penalista, Carlos Caro, estas ausencias podrían provocar que la fiscalía solicite eventuales medidas en su contra, desde un nuevo impedimento de salida del país hasta la prisión preventiva.

En relación a una posible citación de grado o fuerza, el letrado indicó que la fiscalía puede requerirlo directamente a la policía y se le trasladaría a la sede fiscal, pero después de ser interrogado tendría que ser liberado.

Días antes Pacheco Castillo explicó que sus inasistencias eran porque no tenía la carpeta fiscal del caso. Sin embargo, Caro afirma que esta razón no es válida y que el exhombre de confianza del jefe de Estado estaría obstruyendo la pesquisa al no asistir a las citaciones sin justificarlas.

¿UNA POSIBLE ESTRATEGIA?

Por otro lado, el abogado penalista tampoco descartó que la intención de Bruno Pacheco sea dilatar el proceso para obtener un acuerdo de colaboración eficaz en otra fiscalía diferente donde no se le abrió la investigación.