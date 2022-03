Pedro Gamio: Petroperú ya no es confiable de crédito y tiene deudas de US$4 mil millones

Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, explicó la situación que actualmente atraviesa la empresa estatal Petroperú y la renuncia de Hugo Chávez, como gerente general. Paco Flores conversó con el especialista para 24 Horas Mediodía.

PETROPERÚ BAJA CALIFICACIÓN INTERNACIONAL A ‘BONOS BASURA’

Para Gamio, con esta nueva calificación, la empresa estatal ya no es una empresa confiable y esto se debería a irregularidades en la gestión de la empresa. “En palabras sencillas, [esta nueva calificación significa] que Petroperú no es sujeto confiable de crédito, pues la empresa tiene una deuda importante (más de US$4 mil millones) y tiene un financiamiento que se basa en la confianza, y cuando esta se desmorona por hechos objetivos que llaman a preocupación, todo eso juega en contra (…) Es legítimo que la ciudadanía exija transparencia y los mejores profesionales en la empresa”, explicó.

¿CÓMO PETROPERÚ LLEGÓ A CASI QUEDAR EN QUIEBRA EN 8 MESES?

“Todo está en quien se pone al mando. Si se pone a alguien que no reúne las condiciones, van a ocurrir cosas que serán observadas por la Contraloría de la República, la Fiscalía y eso es materia de investigación. Se debe colocar profesionales con trayectoria y experiencia para esta importante empresa para la economía peruana”, indicó Gamio.

¿SE PUEDE REVERTIR LA SITUACIÓN ACTUAL DE PETROPERÚ?

“Creo que se ha llegado a tomar una decisión importante antes que la situación llegue a ‘rojo’”, manifestó el ex viceministro de Energía y Minas. “Gracias a la postura correcta de Ministerio de Economía y Finanzas se ha realizado una decisión correcta”, explicó.

Más adelante, el ex funcionario aclaró la importancia de elegir a una persona adecuada para dirigir a la empresa estatal. “Debe nombrarse un nuevo directorio y un nuevo gerente general que responda al acuerdo de los dos ministerios, que no sea la imposición de un lado que solo está actuando bajo un criterio político e ideológico y no con un criterio sano, de defensa de la economía”.