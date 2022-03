SJM: Tres ladrones roban una moto a plena luz del día

Las principales vías de San Juan de Miraflores han sido tomadas por los delincuentes; el día de ayer ocurrió un asalto en la Av. Pista Nueva. Un equipo de Panamericana Televisión fue hasta el lugar de los hechos para informar acerca del incidente.

Un motorizado estaba comprando su desayuno en un puesto de comida; la víctima fue asaltada por tres sujetos que iban en dos motos. Los delincuentes lo amenazaron con un arma al joven de 22 años para quitarle su herramienta de trabajo.

¿Cómo ocurrió?

El señor dijo que fue lo que paso, “yo salía de mi trabajo e iba con dirección a mi domicilio, como era de mañana, me dirija a comprar el desayuno. El propietario del puesto de comida no estaba y yo lo esperé”.

“En eso me doy cuenta que hay una moto que me estaba siguiendo y se estaciona cerca de mí, no le hice caso y en eso se me acerca otro motorizado. En eso baja un sujeto y me amenaza con un arma quitando mi herramienta de trabajo”, añadió la victima

Ya esta en manos de la policía

El joven ya colocó la denuncia en la comisaria de Pamplona I y en la Diprove; está a la espera que las autoridades puedan recuperar su moto porque es su medio de trabajo.