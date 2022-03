¡Indignante! Paraderos de Los Olivos ahora son el punto clave para los delincuentes

En el cruce de las Avenidas Angélica Gamarra y Alfredo Mendiola, un punto bastante apreciado por los pasajeros del distrito de Los Olivos, se captó a un sujeto que aparentaba ser otro usuario de transporte que esperaba por el vehículo; sin embargo, minutos después intentó arrebatarle la mochila a una joven que estaba a punto de subir a uno de los autobuses.

El Agentes del Escuadrón de Emergencia Norte ya habían realizado un seguimiento ante los actos sospechosos de este hombre, quien estuvo en el paradero por lo menos una media hora y 40 minutos para elegir a su próxima víctima.

En las imágenes otorgadas por la Diprove Norte, se observaba como el malhechor perseguía a las víctimas para abrir sus mochilas al momento que ellos tomaban el transporte público.

El jefe de la unidad indica que el delincuente no tenía antecedentes; no obstante, eso no significa que el sujeto identificado como Danny Richard Silva, de 38 años, no haya cometido similares delitos en otros paraderos de Lima Norte.

VECINOS PODRÁN HACER SUS DENUNCIAS

Las autoridades de la Diprove Norte brindaron un número de línea verde, el cual es 939 372 77, para que los vecinos de la zona puedan denunciar estos actos delictivos y se mande a un Grupo Terna especializado con el fin de realizar el respectivo seguimiento.