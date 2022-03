Alberto Fujimori: Reacciones por liberación del expresidente tras fallo del TC

Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que voto a favor del hábeas corpus que propone restituir el indulto por razones humanitarias para el expresidente Alberto Fujimori, desde el Gobierno y el Congreso se pronunciaron sobre esta noticia.

REACCIONES DESDE EL GOBIERNO

Desde el gobierno también se pronunciaron sobre el indulto al patriarca de los Fujimori. El primero en mostrar una posición en contra de esta medida fue Aníbal Torres.

“¿Qué está haciendo el TC? Dar a conocer a la ciudadanía que garantiza la impunidad. La impunidad no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”, señaló.

A través de las redes sociales, también se pronunció el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte.

“La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del TC”, manifestó el jefe de Estado.

“Expresamos nuestra preocupación por la decisión del TC que otorga un habeas corpus a favor de Alberto Fujimori, autor de graves crímenes que dañaron al Perú. Nos solidarizamos con las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta afectadas con esa decisión”, señaló Boluarte.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Desde Juntos Por el Perú, la congresista Ruth Luque se mostró en contra y exigió al presidente revocar el indulto.

“Un reproceso a frente a la memoria y dignidad de las víctimas y un indulto que sí puede ser re bocado desde mi opinión hay una medida que se está presentando ante las instancias sucre nacionales por parte de los abogados de las víctimas pero también sabiendo que el indulto es una decisión política corresponde el presidente de la República prueba”, señaló.

Por su parte, el vocero de Avanza País, José Daniel Williams y el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya se mostraron a favor.

“Yo estoy de acuerdo con ellos y la máxima instancia judicial del Perú le da la libertad pues está correcto y Fujimori puede quedar libre además entiendo que el está enfermo y es un asunto humanitario”, manifestó Daniel Williams.

“Yo estoy a favor y lo estado de de hace muchos años en el momento que se hizo el juicio la parte de derechos humanos y asesinatos se lo sembraron el no lo hecho el no tenía ni idea de qué estaban haciendo ese tipo de actividades eran grupos que habían cruzado la línea de la ley eran por los fuerzas armadas y la policía no nada de eso y nada de eso hizo”, expresó Jorge Montoya.

Quién también se pronunció fue el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. “Que este sea el inicio de un proceso de reconciliación entre todos los peruanos dejando de lado el odio que impide grandes acuerdos nacionales”, expresó.