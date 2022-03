Surco: Feria Inmobiliaria presenta ‘casita ecológica’

Un equipo de Panamericana Televisión fue hasta la Feria Inmobiliaria, ubicada en el distrito de Surco se puede encontrar aquí más de 95 empresas en donde dan millones de ofertas a los clientes que sueñan con la casa propia pero dentro de este lugar han creado la ‘Casa Ecológica’ o también conocida como la casa sostenible.

Se puede observar que el recinto tiene todo verde además de las macetas que están compuesta de materiales de reciclaje que se ha ido procesando para realizar bloques, vigas y bancas, revalorizando los residuos plásticos.

La casa de ecológica

“La empresa municipal Santiago de Surco son los creadores de esta casita ecológica, somos una empresa ambiental y hemos construido el primer módulo habitable ecológico y está constituido con residuos 100% inorgánicos y el inmueble cuenta con 3 toneladas de material plástico”, indicó la trabajadora Sulema Zela.

La colaboradora expresó si una persona quiere vivir en este tipo de vivienda, todavía no va poder ser debido a que es un prototipo y no hay un precio exacto, “si bien todavía no está en el mercado, al ser material reciclado es 30 a 40% menos de un material convencional”.

En los casos de movimientos sísmicos la empresa está haciendo prueba así lo manifestó la Sulema, “estamos haciendo pruebas de resistencia y flexibilidad con la UNI y estamos haciendo una validación para poder patentar esta vivienda.”

“Para los incendios estamos ingresando un retardante inifumo para poder ayudar a evacuar ante cualquier siniestro”, añadió la trabajadora.

Como conseguir una vivienda

En el lugar, están varias inmobiliarias que le pueden ofrecer a los clientes casas desde 60 mil soles, además de encontrar los beneficios financieros, como créditos de Mi Vivienda.

Para poder adquirir una casa el banco te pide que tengas más de 18 años además de sustentar ingresos y puedes además uno puede estar en un sistema de ahorros en que uno puede consultar que tipo de producto más le conviene.

Casa nueva

También los participantes se mostraron muy satisfechos al poder ingresar a esta feria presencial y de poder investigar en donde podían adquirir su casa nueva.

Uno de los asistentes mencionó lo siguiente acerca de la feria, “la feria está muy bien organizada hay precios para todo tipo de precios y uno debe de buscar lo que más le conviene”.