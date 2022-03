VES: Roban camioneta de lujo en un carwash

Se reportó un robo en un carwash en el distrito de Villa el Salvador, en donde dos delincuentes entraron a este establecimiento y se llevaron una camioneta Hilux. Un equipo de Panamericana Televisión fue hasta el lugar de los hechos.

En las imágenes se ve que la víctima se encontraba en este lugar para que su vehículo sea lavado; en eso entran estos dos sujetos con arma en mano y lo amenazan, además de agredirlo; lo llevan hasta su automóvil para que entregue las llevas de la camioneta. Estos ampones se van con dirección desconocida y en una bolsa negra se ve que tienen un bloqueador de GPS.

Como fueron los hechos

El afectado manifestó lo que sucedió ese día, “lleve mi carro al carwash de Pasaje Sevilla con Geranios en VES y como estaba cansado me hecho a dormir en su sala de espera, en eso me sorprenden estos dos sujetos y uno de ello me pega con la cacha de la pistola y noto que en su mano izquierda tiene una bolsa negra y dentro estaba un bloqueador de GPS”.

“Me arrinconaron con los trabajadores en una esquina y después se llevaron mi camioneta con rumbo desconocido”, señaló la víctima.

Los ladrones piden dinero para devolverle su vehículo

Además de este robo, a las horas recibe una llamada de esta banda delincuencial para pedirle 12 mil soles para que le devuelvan su vehículo, sin embargo, el perjudicado no cuenta con esta cantidad de dinero y, por ende, el trato quedó en nada.

“Me pidieron 12 mil soles, me citaron en República de Panamá en Surquillo o en VES, lo cual yo indique que no tenia esa cantidad y solo contaba con 4 mil soles. Ante mi negatividad llamaron a mi madre y a mi pareja para pedirles lo mismo” finalizó el dueño de la camioneta.