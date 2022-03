SMP: vecinos denuncian que exterminal de fiori es guarida de delincuentes

Los vecinos de San Martín de Porres (SMP), alzaron su voz de protesta para denunciar que el exterminal de fiori se ha convertido en un refugio de delincuentes y personas de mal vivir. Ellos temen por su seguridad y piden que las autoridades municipales y policiales que escuchen sus reclamos.

"Todos los vecinos tienen miedo, aquí se han tirado cuerpos cercenados, hay una vacío de las autoridades que no se hacen presente y no quieren asumir su responsabilidad. Esperamos que esto sea derrumbado, ya hay una orden, pero hay un conflicto entre la Municipalidad de San Martín de Porres y la Municipalidad de Lima, que no quieren asumir", denunció uno de los vecinos.

Panamericana Televisión llegó hasta el lugar y comprobó cómo luce abandonado y deteriorado, lleno de basura y desperdicios, sin embargo, por los objetos encontrados se evidencia que personas hacen vida en el lugar. Es por ello, que se hace un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen acciones inmediatas frente a esta situación.