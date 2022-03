Tragedia en Play Land Park: uno de los menores sigue en UCI y podría requerir cirugía

La familia Aguilar sigue sufriendo por el terrible accidente que involucró a sus dos menores parientes. Los adolescentes de 12 y 13 años de edad terminaron con graves heridas, luego que una de las cabinas del juego más extremo del parque mecánico Play Land Park en Surco, se desenganche y pierda el control.

De acuerdo a los familiares de los menores, que son primos hermanos, uno de ellos continúa en cuidados intensivos, mientras el otro está en observación. La madre del pequeño en observación dijo que él se encuentra estable, pese a ello está solicitando una resonancia magnética para verificar que todo esté bien interiormente.

La madre de familia de Leytan Gabriel Castellano, señaló que el pequeño teme por su salud, le dice que tiene miedo de dormir y no despertar. En el caso de Farid Ramírez Aguilar, todavía se encuentra en UCI, “su estado de salud aún es delicado. Está evolucionando, pero poco a poco, pues tiene tres facturas en la costilla izquierda, en la clavícula y en una fisura en el omóplato izquierdo”, señaló la tía del menor.

Añadió que los médicos le han encontrado unas burbujas de aire en los pulmones, por lo que, si no salen solas, es posible que le hagan una cirugía.

¿LA EMPRESA ESTÁ PAGANDO LOS GASTOS?

De acuerdo a la madre de familia, la empresa ha pagado algunos exámenes. Pero al parecer, no cubriría un examen de resonancia magnética. “Mire señorita, la atención está, algunos exámenes están. Lo que tengo entendido es que recién hoy el seguro se iba a ser cargo de todos los gastos que se están ocasionando, pero en el caso de mi hijo que estoy solicitando resonancia magnética, no sé si lo cubra, porque cuando solicité el examen me indicaron que no era necesario y otras personas dicen que el seguro no lo cubre”, explicó.