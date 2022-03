Pleno aprueba cambios en leyes electorales que benefician a partidos de bancadas actuales

Con el apoyo del oficialismo y la oposición, el Pleno del Congreso aprobó un dictamen de la Comisión de Constitución que permite que los partidos que no lograron inscribir sus padrones de afiliados hasta el 5 de enero, puedan tener una segunda oportunidad.

La norma aprobada también suspende las causales de cancelación de inscripción de los partidos; es decir, los partidos y movimientos que no participen en las elecciones regionales y municipales del 2022 no perderán su inscripción, a pesar que la ley electoral lo dispone.

El mandato del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue que el padrón de afiliados se presente en un único acto y no por parte. Alianza para el Progreso y Renovación Popular no cumplieron con esta disposición, y aunque apelaron, la máxima autoridad electoral no les dio la razón.

Ante esto se buscó la vía legislativa para modificar el cronograma establecido, a pesar de que existe una ley que claramente indica que no se puede realizar cambios en la legislación electoral a un año antes de los comicios.

RIVALES SE UNIERON

Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular fueron las bancadas que en esta ocasión se unieron para obtener beneficio propio en pleno proceso electoral de los comicios regionales y municipales de este año.