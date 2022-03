La Molina: Despliegan operativo contra taxistas informales

En la cuadra 28 de la avenida de La Molina, el personal de transporte de esta jurisdicción comenzó con la verificación de requerimientos respectivos por parte de los taxistas de la zona.

Elvira Moscoso, gerente de seguridad vehicular, comentó que hay que tener mucho cuidado cuando se hace uso de los servicios de taxi y señaló que debe contar con ciertos requisitos para la seguridad y tranquilidad de los usuarios. “Debe tener la documentación que acredita que está autorizado por el municipio, es decir, la licencia de conducir. Por otro lado, hay que verificar si el SOAT esté vigente al igual que el certificado revisiones técnicas. Todas estas características son acreditadas con su permiso”.

Añadió que el vehículo debe poseer el casquete donde se lea la palabra taxi. Además, las cintas retroreflectivas tienen que estar a lo largo del vehículo y ocupar, al menos, el 25% de espacio. Si las cintas se encuentran desgastadas, deberán ser renovadas lo más antes posible, de lo contraria equivaldría a una falta.

A pesar de que se ha permitido un aforo por completo en a movilidades escolares, para otros medios de transporte todavía no es así. Máximo debe haber dos pasajeros; una en el asiento del copiloto, y otra en el asiento de atrás.

TAXIS POR APLICATIVO

A pesar de que los taxistas por aplicativo no ejercen este servicio al 100% de su tiempo, de todas maneras debe cumplir con las respectivas normas. “Si uno revisa la normatividad vigente no existe la permisibilidad para que un auto por aplicativo por sí solo haga el taxi. Tendría que estar registrado en la ATU y cumplir con todas las reglas. El hecho de registrarse por aplicativo no lo exime de la obligatoriedad de cumplir con todos los documentos en regla”, finalizó Moscoso.