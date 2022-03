Los vecinos de la Urbanización Entel, en San Juan de Miraflores (SJM), denuncian el aumento de la prostitución en el distrito y piden a las autoridades que tomen acciones inmediatas, ya aseguran que detrás de las trabajadoras sexuales hay mafias peligrosas.

"La prostitución trae delincuencia y drogas, esas chicas están protegidas por alguien, es lo que se ve en otros distritos. Nuestra seguridad está en riesgo y al alcalde no le importa nada, pese a que los hostales no tienen licencia vigente funcionan y no pasa nada", denunció uno de los vecinos.

Los vecinos esperan que las autoridades fiscalicen los hostales en donde se practica la prostitución, ya que pese a no contar con licencia permiten la práctica de la prostitución a vista de adultos mayores, niños y demás vecinos.