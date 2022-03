Luis Molina, aspirante a la alcaldía de Lima: "tengo experiencia municipal, he sido regidor 12 años"

El actual alcalde de Miraflores, Luis Molina, aseguró que es precandidato a la alcaldía de Lima por la agrupación Avanza País. “Estoy preparándome, voy a competir en las elecciones internas del partido. Ojalá que los afiliados al partido me escojan”, manifestó Molina.

Añadió que les desea suerte a todos los candidatos y que, en lugar de pelearse y hacer guerra sucia, que el éxito está en el debate. Señaló que aún está con el 4% de apoyo, "aún estoy esperando que me conozca el sector D y E. No me desespero a estar en los primeros lugares, aún faltan seis o siete meses más”, manifestó el burgomaestre miraflorino.

Por otro lado, contó que tiene experiencia municipal ya que ha sido regidor por 12 años, ha trabajado cinco años en el Congreso. “Soy gestor y creativo, tengo un equipo con mucha experiencia, lo mejor de Lima lo he traído a la municipalidad de Miraflores”, manifestó.

INAUGURA PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA CHINA

Luis Molina explicó que se ha recuperado 1,500 metros cuadrados para la ciudad y se ha construido un parque temático chino. Por otro lado, hay algunos monumentos que han sido importados y otros que son donación de China, mientras que la estructura de madera de estilo oriental fue levantada por carpinteros peruanos.