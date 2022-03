Mafia en la Policía de Tránsito cobra cupos a transportistas ilegales, según investigación periodística

Una investigación periodística realizada por el periodista Juan Pablo León para el diario El Comercio, reveló la existencia de una mafia dentro de la Policía de Tránsito que se dedicaría al cobro de cupos a transportistas ilegales.

Habrían sido cerca de cinco policías que se encargaban de erradicar la informalidad en el transporte, que fueron separados de la institución por presuntamente no respetar los paraderos de los "jefes".

"Resultan que hacen un informe y me sacan de tránsito a mi aduciendo que yo no me adoptaba al servicio, pero en realidad no era por eso, [...] A ti te están sacando porque mucho jodes a los paraderos de los jefes", se escucha en uno de los testimonios de uno de policías.

MINISTRO DEL INTERIOR PIDE QUE IDENTIFIQUEN A LOS MALOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA

En tanto el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señaló que se ha dispuesto que se realicen una investigación. Además, hizo llamado a los policías que denunciaron el hecho de manera anónima y los invitó a que se reúnan con él para identificar a los malos elementos de la policía.