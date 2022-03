Ex subsecretario de Palacio respondió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso

El ex subsecretario de Palacio Ysmael Mayuri Quispe, respondió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por las presuntas reuniones irregulares que sostuvo el presidente Pedro Castillo en la casa del jirón Sarratea en Breña. Además de los presuntos vínculos de la empresaria Karelim López con funcionarios del Poder Ejecutivo.

"Las funciones del subsecretario es el manejo de los sistemas administrativos de Palacio (…) Yo no he llegado al cargo con el gobierno de turno. Con relación a Sarratea desconozco todo lo que se pueda decir. Solo conozco por las noticias. No tenía acceso a las actividades políticas del señor presidente", informó.

El exfuncionario declaró que Bruno Pacheco le solicitó "generar los ingresos de Silvia Barreda" para que lo espere en su despacho. Pero aclaró que no le pidió que genere ingresos para Karelim López.

"La señora Silvia Barreda sí, en algún momento, me solicitó que le autorice su ingreso y a la señora Karelim López no la conozco(…). El secretario general (Bruno Pacheco) me pidió que autorice el ingreso de Silvia Barreda. Habrá sido tres o cuatro veces", señaló.

Como se recuerda, Barreda visitó nueve veces la casa de Gobierno. Según El Comercio, la exalcaldesa de Villa María del Triunfo Silvia Barrera visitó Petroperú el mismo día que Bruno Pacheco. Ambos son amigos y están implicados en el caso de presuntas presiones al jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera, para beneficiar a determinadas compañías.