Decano del Colegio Médico: el Minsa “es un caos” y la vacunación a niños “es pobre”

Un centenar de médicos se han reunido, primero en el frontis del Ministerio de Salud y luego marchando a los alrededores exigiendo la destitución inmediata de Hernán Condori en el cargo de ministro de la cartera de Salud, pues consideran que “no reúne las condiciones mínimas para dirigir”.

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), señaló que el Ministerio de Salud “es un caos”, los funcionarios están renunciando y la vacunación está disminuyendo su ritmo, “es deficitario” y que la cobertura de inmunización a niños “es pobre”, explicó el funcionario.

“Queremos un ministro que conozca la salud pública, que tenga línea de trabajo en la que la prevención es fundamental y ese ministro [Hernán Condori] no tiene idea de eso”, aseguró el decano.

CONDORI NO TIENE LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA DIRIGIR

“Este ministro [Condori] se hacía pasar por especialista sin tener la especialidad, hacía propaganda de productos que no tienen base científica, además, ha sido denunciado por malos manejos. Tenemos una persona que tiene antecedentes no buenos. Nosotros no estamos en contra de que el gobierno designe a alguien de su partido, pero que tenga las condiciones mínimas de gestión en salud pública, y nosotros como Colegio Medico apoyaremos la buena gestión porque nuestra obligación es salvar vidas”, señaló Raúl Urquizo.