Pleno del Congreso no apoyó moción de censura contra Rusia por atacar Ucrania

Mientras los ataques rusos continúan en territorio de Ucrania, no solo en zonas militarizadas sino también en donde los civiles se concentran, las autoridades de nuestro país no muestran una decisión firme y no condenan los atentados rusos.

El Pleno del Congreso no admitió a debate la moción para condenar los ataques de Rusia a Ucrania. Los votos en contra fueron de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú. Las bancadas de Acción Popular y Renovación Popular se abstuvieron.

Mientras que, algunos congresistas desplegaron la bandera de Ucrania, sin embargo, fue retirada a pedido del oficial mayor del Parlamento.

UCRANIANOS EN PERÚ EN DESACUERDO POR FALTA DE RESPALDO DEL GOBIERNO PERUANO

Alina Nikolaevna, ciudadana ucraniana que vive en nuestro país hace 10 años, se mostró decepcionada ante la actitud tomada por las autoridades de Perú, ella indicó que espera un apoyo más contundente ante los ataques.

El internacionalista Juan Velit, sostuvo que tanto el Congreso como el Ejecutivo deberían condenar estos ataques a Ucrania de manera más enfática.

Se sabe que son más de 300 peruanos que viven momentos de mucha tensión en Ucrania. Ellos serán trasladados hasta la frontera con Polonia en donde esperarán la llegada del avión que el Ejecutivo destinó hacia esa zona para la repatriación de nuestros compatriotas.