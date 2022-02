Ministro de Transportes Juan Silva sobre Karelim López: “nunca la he visto”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se pronunció sobre las declaraciones de Karelim López ante la Fiscalía, en el cuál fue asociado junto con el presidente Pedro Castillo y congresistas de Acción Popular por presuntos actos de corrupción en el MTC.

A su llegada al Palacio de Gobierno, el ministro fue consultado sobre su relación con la empresaria y postulante a colaboradora eficaz, a lo que negó tajantemente conocerla o tener algún vínculo con ella.

“Quiero que quede claro que a esa señora yo no la conozco y no tiene ninguna relación conmigo, en lo absoluto. Hacen cosas que no conocen y hablan sin conocer a la persona”, dijo en declaraciones a la prensa. Asimismo, Juan Silva descartó la existencia de una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Pleno debatirá hoy moción de censura

Por otra parte, el pleno del Congreso debatirá esta tarde la moción de censura contra el titular del MTC. La sesión iniciará a las 6 de la tarde y tendrá 2 horas de duración ininterrumpidas en el que cada portavoz de bancada tendrá 5 minutos para para exponer sus argumentos.