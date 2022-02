Hugo Coya tras despido de Chávez: El canal del Estado debe servir a los peruanos y no al Gobierno de turno

Tras denunciar que fue despedido intempestivamente de TV Perú, el periodista Enrique Chávez dio detalles de lo que venía ocurriendo a la interna del canal del Estado.

“Lo que se me comunica ayer muy poco antes de mi programa era que se daban por concluidos mis servicios y yo pregunté hasta cuándo y lo que se me dijo fue que hasta el viernes”, expresó Chávez.

Sin embargo, el detonante habría ocurrió cuando se dio una orden clara para que no se emita el informe sobre el comentario del presidente Pedro Castillo, cuando dijo que la prensa era un chiste.

“Yo tengo entendido que fue Julio Navarro quien comunica poco antes del noticiero que esa noticia no debía ir, que era una noticia del día no tengo mayores detalles porque ya no estoy en el noticiero pero eso fue lo que pude averiguar en la redacción”, explicó el periodista.

Luego de la denuncia pública del periodista Chávez, TV Perú a través de un comunicado detalló que la salida del periodista se dio en el marco de la culminación de su orden de servicio, por una reestructuración en la programación.

PERIODISTAS MUESTRAN SOLIDARIDAD CON ENRIQUE CHÁVEZ

De inmediato diversos periodistas se pronunciaron, “El periodista Enrique Chávez acaba de anunciar que ha sido despedido de forma intempestiva de TV Perú, mi solidaridad con él, un buen amigo y gran profesional”, escribió a través de su cuenta de Twitter Renzo Mazzei.

“Mi solidaridad y respeto para Enrique Chávez. Soy testigo de su esfuerzo por darle pluralidad democratica a su espacio en Tv Perú”, expresó en sus redes sociales Guido Lombard.

Asimismo, el expresidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Hugo Coya exhortó al Congreso de la República a darle herramientas legales a Tv Perú y Radio Nacional para evitar injerencias políticas.

“El canal del estado debe ser un canal al servicio de todos los peruanos y no del gobierno de turno”, señaló Coya.