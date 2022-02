SJM: menor desaparecida ya lleva una semana sin dar rastros, familia pide ayuda a la PNP

Pasó una semana desde que Allison, una menor de 17 años de edad, desapareció luego de salir de su casa a comprar bisutería en San Juan de Lurigancho (SJL).

Sus padres no han parado de buscarla y la desesperación aumenta con el paso de las horas, al no saber qué fue lo que sucedió con su hija. La familia de la menor asegura que al salir de casa no se llevó su ropa, por lo que descartan que haya huido de forma voluntaria.

Los padres de Allison encontraron por su cuenta otros videos donde aparece la joven caminando con la misma ropa que salió de casa. Sin embargo, se encuentran indignados por la falta de apoyo de la los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes a siete días de la desaparición no consiguen ninguna información adicional.

¿CAPTADA POR MAFIA DE TRATA DE PERSONAS?

Pero la sospecha de que Allison haya sido captada por alguna mafia de trata de personas, parece ser la más cercana a la realidad. Y es que hace unos días el padre de la joven fue contactado por un tercero, quien se habría hecho pasar por la menor para pedirles que retiren la denuncia por desaparición.

Hasta el momento no hay ningún sospechoso por esta desaparición. La familia asegura que la menor no contaba con amigos en la zona ya que llegaron desde Trujillo a la capital hace cuatro meses.

Si usted tiene alguna información sobre el paradero de la adolescente puede comunicarse al 968 268 404 y ayudar a que Allison regrese a casa.