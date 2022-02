¡Exclusivo! Hermana e hija de trabajadora sexual asesinada piden ayuda para repatriar el cuerpo

La hermana de una de las mujeres asesinadas por mafias el último domingo en Lima, pidió a las autoridades peruanas ayuda para repatriar el cuerpo de Gabriela Carranza, presunta trabajadora sexual de nacionalidad ecuatoriana.

"Nosotros no tenemos los recursos económicos para viajar y traer el cuerpo. Hace unos 15 días mi hermana viajó con unas amigas a Perú, no me dijo el motivo del viaje ni a qué se dedicaba en Lima", expresó en exclusiva para Panamericana Televisión.

Se dio a conocer que la víctima mortal vivía en Quito y Santo Domingo, en Ecuador y era madre de una adolescente y un niño.