Cercado de Lima: Mafias atentan contra trabajadoras sexuales si no pagan cupos

El macabro hallazgo de 2 trabajadoras sexuales asesinadas en el Cercado de Lima, ha puesto nuevamente en evidencia los peligros que corren las damas de compañía debido a las mafias que atentan contra su vida y su trabajo por el cobro de cupos.

En declaraciones para 24 horas, la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales del Perú, Ángela Villón, reveló que no tienen ningún respaldo por parte de los efectivos policiales para poner erradicar el cobro de cupos y los asesinatos a las meretrices en nuestro país.

“Cuando vamos a denunciar, lo primero que nos piden son pruebas, nosotras no podemos acceder a las cámaras, solo puede la policía y ellos no nos aceptan las denuncias o nos dicen que vayamos a la Prefectura, ahí nos exigen el nombre de quien nos extorsiona, es obvio que no lo tenemos, solo sabemos sus alias”, sostuvo.

Asimismo, La presidenta de dicha asociación reveló que el problema se agrava debido a que sería la propia Policía quien filtraría información de las meretrices a los mafiosos a cambio de una comisión por lo obtenido.

“Ellos (las mafias) se jactan de decirnos que acá en el Perú es tierra de nadie y que pueden hacer lo que les da la gana porque le dan su tajada a la policía y acá siguen reinando y operando. ¿Cómo es posible que estos mafiosos tengan nuestra información, sepan dónde vivimos? Es por la misma Policía”, manifestó.

Formalizar la prostitución

Finalmente, Villón argumentó que la única forma de acabar con esta problemática es formalizando el oficio más antiguo del mundo. “Necesitamos el reconocimiento del trabajo sexual, el ser reconocidas va ser la única manera de reducir a estas mafias. En vez de estar pagando extorsiones y peligrar nuestras vidas podríamos pagar nuestros impuestos”, dijo.