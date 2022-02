Padre que sustrajo a menor en Miraflores: “En Perú no existe el secuestro entre padres”

Luego de conocerse que la persona que se llevó a la fuerza al menor de 4 años en Miraflores era su padre biológico, el ciudadano norteamericano Luis Alfredo Orosco Oliveros aseguró que tiene la custodia absoluta del niño.

“Así que me recomendaron que actuara con mis propias manos, porque aquí nadie me ayudara ya que soy americano, y yo tengo la custodia completa de mi hijo firmada por su madre en los Estados Unidos, tengo el polo de Perú como vieron en la noticia, tengo entendido que en Perú no existe el secuestro entre padres”, expresó Luis Alfredo Orosco.

Según la versión del padre del menor, él visitó Perú para hacer turismo, y dejó a su hijo con la madre por unos días, al regresar no lo encontró en la dirección que le dieron, es ahí donde Luis Orozco decide sustraer a su hijo y llevarse fuera del país.

“Ahora me encuentro en los Estados Unidos y voy a presentar todos los documentos aquí, pronto regresaré a Perú pero ni hijo ya no vuelve más”, aseguró el ciudadano extranjero.