Pérez Rocha sobre ley que prohíbe 2 personas en 1 moto: “No tiene un análisis debido”

El proyecto de ley aprobado por el ejecutivo, el cual determina que 2 personas no pueden ir en una misma moto lineal, continúa desatando polémica sobre si realmente es una medida necesaria para poner un alto a la delincuencia, o solo se está perjudicando a los motociclistas.

El exdirector de la policía, General Eduardo Pérez Rocha, confesó que esta normativa carece de un estudio que sustente su eficacia y que sólo atenta contra el derecho al libre tránsito de las personas.

“Acá no se ha hecho un estudio, un buen análisis de data, el porcentaje de este tipo de robos es solo del 6%, acá estamos perjudicando a todos los que tienen motocicleta lineal. Por pecadores están pagando los justos. Me parece que no tiene un análisis debido”, dijo en entrevista con 24 horas.

Asimismo, detalló que anteriormente se aprobó una ley similar, la cual no trajo los resultados esperados. “El año 2017 hubo un proyecto de ley que se recogió de Colombia. Solo podía haber una persona en una moto lineal y con chaleco y casco consignando el número de placa. No duró ni 4 meses porque no se redujo el índice delincuencial e iba contra el derecho al libre tránsito”, añadió.