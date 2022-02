Puente Piedra: productor de leche pide ayuda para recuperar la camioneta que le robaron

Un vendedor de leche fue brutalmente golpeado por delincuentes armados que le robaron su camioneta en Puente Piedra. Los malechores le quitaron su principal herramienta de trabajo, por lo que su economía se ve duramente afectada y hoy piensa en sacrificar a sus vacas.

Una cámara de seguridad captó el instante en el que Armando Silva ingresaba a un local para vender leche de vaca. Él dejaría la leche como de costumbre para que se mantenga en buen estado dentro de unos contenedores, cuando tres asaltantes lo atacaron.

Los delincuentes con ferocidad lo golpearon en la cabeza para arrebatarle las llaves y huir con la camioneta en cuestión de segundos.

AUMENTAN LOS ROBOS

De acuerdo con las imágenes de seguridad se ve que el hombre no puso resistencia, pero aún así los ladrones dispararon al aire para evitar que nadie escape.

El robo se registró en una zona que según denunció el empresario está en abandonada por las autoridades policiales.

A causa del robo, Armando ya no puede transportar su producción láctea como antes y enfrenta graves pérdidas económicas, que no le alcanza para alimentar a sus vacas. Ahora pide ayuda para salvar la vida a sus vacas y de sus negocios, que de por sí misma no le generaba grandes ganancias.

La víctima espera que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) puedan actuar oportunamente para recuperar su camioneta y capturar a los delincuentes.