Empresario de Polvos Azules denuncia que fue maltratado por policías durante intervención

Un comerciante de Polvos Azules denunció que fue maltratado durante una intervención policial por supuestamente recibir un pago realizado desde un celular reportado como robado.

La víctima identificado como Lizandro Véliz, aseguró que fue detenido injustamente el último fin de semana y que además habría recibido amenazas por parte de los efectivos policiales cuando era trasladado a la comisaría.

COMERCIANTE HABRÍA RECIBIDO AMENAZAS

"También me amenazó diciendo que me llevaba a su casa y me pedía dos lucas que le pagué para que me de libertad si no me iba a detener el celular", señaló el comerciante.

Según el abogado de Lizandro, los efectivos policiales mi habrían solicitado permiso fiscal para decomisar el celular de su patrocinado.

Para el comerciante todo sería obra de la directiva de Polvos Azules, con quienes ya ha tenido problemas anteriormente.

REPRESENTANTES DE CENTRO COMERCIAL AÚN NO SE PRONUNCIA

Un equipo de Panamericana Televisión intentó comunicarse con algún representante de la directiva del centro comercial pero no se obtuvo respuesta.