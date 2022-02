Jorge Muñoz supervisó construcción de nuevo patio taller de la ampliación del Metropolitano

Los trabajos de la ampliación del tramo norte del Metropolitano continúan, y esta vez el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, llegó hasta el distrito de Comas para la supervisión de la construcción del nuevo patio taller.

Este nuevo patio taller ocupa dos hectáreas y tendrá capacidad de albergar a 120 buses que recibirán mantenimiento. El alcalde informó que, el incremento de la flota de buses dependerá de las decisiones de la ATU.

¿DESTITUCIÓN?

En relación al pedido del Poder Judicial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para iniciar su proceso de destitución por no cumplir con el pago de liquidaciones a trabajadores públicos, Mmuñoz señaló que, "la Municipalidad no tiene esas facultades, ya que no tiene el presupuesto para ello, pero en gestiones anteriores se les pagaba una cantidad parcial de dinero que nosotros hemos quintuplicado haciendo un esfuerzo mesa mes les pagamos cinco veces de lo que se le venía pagando en otras gestiones".

Por último, el burgomaestre aseguró que la entrega del patio taller, así como la ampliación del tramo norte del Metropolitano serás para mediados del mes de julio.