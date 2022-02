Gremio de transportistas sobre aumento de peajes: “no descartamos una paralización”

Muchos transportistas se han sentido molestos ante el anuncio del incremento de tarifas de los peajes de Pucusana, Cerro Azul e Ica, dado que la situación económica del país no se encuentra en su mejor momento, incluso, algunos han mencionado una posible paralización del servicio. Al respecto, Martín Ojeda, director de Transporte Terrestre y director del Consejo Nacional de Transporte, conversó con Paco Flores en 24 Horas Mediodía.

“Esto afectará directamente a la canasta familiar de todos los peruanos, porque como bien dicen los transportistas, esto afecta al costo operativo y al precio del flete, que es uno de los más bajos de la región, además que el costo del combustible también ha aumentado. Los dirigentes ya están coordinando para tomar medidas de mayor fuerza”, manifestó Ojeda.

“Invocamos al Gobierno que tome medidas para evitar situaciones que afecten a los peruanos, por el tema de la canasta familiar y porque, prácticamente, están destruyendo al transporte nacional tanto de camiones como el interprovincial”, señaló.

ACCIONES DEL GREMIO DE TRANSPORTISTAS

Explicó que el gremio de transportistas al que representa sostendrá una reunión con el gremio de camioneros para evaluar las medidas a tomar. “No descartamos una paralización, pero tiene que ser coordinada y con un plazo prudente para coordinar con las bases regionales. Pero antes invocamos una reunión con el presidente y el Ministro de Transportes para ver qué situaciones administrativas puede establecer el estado”, dijo Martín Ojeda.

“Es un problema que tiene más de 20 años en el país, pero se quiere llegar a una solución. Hay concesiones muy turbias, algunas que incluso no están reglamentadas. Nosotros como transportistas no nos quejaríamos si tuviéramos buenas vías, bien señalizadas, bien asfaltadas, con rutas de paradas, sin delincuencia, pero no hay”, manifestó el representante.