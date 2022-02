San Valentín: ¿Cómo han cambiado las relaciones amorosas con el tiempo?

Modernos o clásicos, jóvenes y no tan jóvenes, todos al ritmo de los latidos de sus corazones, cada 14 de febrero renuevan su amor.

Pero definitivamente, el amor y las relaciones han cambiado con el tiempo, hay tipos de relaciones que hoy en día son mucho más aceptadas. A continuación conozca las diversas formas de amar:

CHOQUE Y FUGA

“Yo creo que los choque y fuga en toda la vida han existido, lo que pasa es que antes había que hacerlo caleta por qué no estaba también visto o aceptado”, señaló Manuela Camacho.

LA TECNOLOGÍA Y EL ROMANTICISMO

Y es que la tecnología cambió para siempre el mundo del romanticismo, “No necesariamente tienes que conocer una persona en un bar, en un restaurante, en una reunión con amigos, sino que la puedes conocer desde la comodidad de tu sillón abrir tu celular y decir este me gusta este no me gusta este me gusta hasta que hagas match”, explicó Manuela Camacho.

ÉPOCA DEL PAPEL Y TINTA

“La cartita, las cartas que tenemos de recuerdo, guarda las cartas que le entregaba el caballero y si ustedes las leen cada cierto tiempo, eso nos hemos olvidado pero ahora que nos haces acordar sería muy interesante eso”, dijo Manuela Camacho.

AMIGOS CON DERECHO Y SALIENTES

“Si los amigos con derecho están recontra de moda y de hecho es una relación que por ejemplo muchas personas les gusta porque te libera como de ciertas responsabilidades con la pareja”, comentó Camacho.

“Con un saliente estás proyectándose hacia algo, con un amigo con derecho es como que somos amigos, pasan cosas pero ojo la tienes clara tú no quieres nada yo no quiero nada”, agregó.

Sin embargo, sea el tipo de relación que se mantenga, lo importante es mantener viva la llama del amor.