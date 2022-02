Pedro Castillo anuncia que las Fuerzas Armadas saldrán a las calles a combatir la delincuencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, confirmó durante la presentación de los resultados de un mega operativo en El Agustino, que las Fuerzas Armadas saldrán a la calle para apoyar a la policía en la lucha contra la delincuencia.

En declaraciones para la prensa, Castillo Terrones hizo un llamado al ministro del interior para que coordine con el ministro de Defensa para que los soldados resguarden las calles en conjunto con los efectivos policiales.

"Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta", indicó.

Asimismo, el jefe de estado rechazó categóricamente que en sus 7 meses de gobierno se hayan cometido actos de corrupción, señalando que es un grupo opositor el que busca desprestigiarlo a como de lugar.

“Rechazo que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia. Si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo, porque tenemos que asumir la responsabilidad”, manifestó.