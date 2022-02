Conozca como fortalecer la relación de pareja

Si bien es cierto que existe la famosa frase de Luis Felipe Engels, más conocido como Sofocleto que “el amor eterno dura 6 meses”, la psicoterapeuta Lisbeth Cueva nos comenta que esto es bastante cierto, pues en la primera etapa de la relación que dura esos 6 meses o en los dos primeros años, es donde la pareja está en todo ese idilio y romanticismo, mostrando cada uno lo mejor de sí.

Es en esa etapa donde la pareja empieza a hacerse promesas, a soñar juntos, etc. Luego de ese tiempo, ya se llega a ver el otro lado de la pareja, conociendo más sus debilidades, defectos; se comienza a dar otra mirada a la pareja de una u otra forma.

No obstante, Cueva menciona que durante esa etapa de enamoramiento es cuando las parejas lamentablemente toman decisiones erróneas, como casarse tener hijos, convivir, hacer negocios juntos, ya que se encuentran en todo ese idilio intenso del amor.

Asimismo, dentro de todo ello surge la pregunta ¿Estoy contigo, porque te amo? O ¿Estoy contigo porque te necesito? Para esto Lisbeth Cueva nos dice que la respuesta correcta es: “Estoy contigo, porque te amo. Porque tenemos un proyecto en común”.

Además, “tener un proyecto de vida personal y en común con la pareja, va a permitir ir por un camino más correcto y más consolidado. Pero no se debe dejar de tomar en cuenta la forma de ser de cada persona”, nos dice Cueva.

A su vez, también se refirió a la conocida frase, que "polos apuestos también se atraen", no es del todo cierta, ya que dos personas completamente distintas no podrían congeniar. En cambio, dos personas que son parecidas, más no iguales pueden encajar muy bien.