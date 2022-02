La Victoria: mujer con discapacidad temporal denunció que fiscalizadores intentaron llevarse su vehículo

Según la agraviada, Ana Ventocilla, los presuntos fiscalizadores, que no se identificaron, intentaron llevarse el vehículo en el que se trasladaba..

Una mujer con discapacidad temporal denunció una mala intervención por parte de los fiscalizadores de La Victoria.

Según la mujer que yace en una silla de ruedas identificada como Ana Ventocilla, los presuntos agentes intentaron llevarse el auto que la trasladaba pese a estar en una zona autorizada.

Ana, quien está discapacitada temporalmente luego de haber sufrido una fractura de tobillo hace unos meses detalla que los fiscalizadores nunca se identificaron correctamente.

FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA RESPONDE

La agraviada indicó que se comunicó con un funcionario de la municipalidad de La Victoria, quien al ser consultado por los nombres de estos malos fiscalizadores señaló que era difícil identificarlos.

“Le enviamos el video les dijimos que queríamos identificar a estas personas miren usted cómo es esto posible, estas cosas pueden pasar en su distrito, nos respondieron que era difícil identificarlos que no podíamos, entonces nosotros dijimos que lo íbamos a denunciar, ah oK perfecto no hay problema, fue la respuesta”, expresó la agraviada.