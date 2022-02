¿Cómo solicitar una inspección laboral ante Sunafil?

Nadie está exento de algún incumplimiento laboral por parte de su empleador, para esto les diremos los pasos que se necesitan saber para solicitar las inspecciones laborales ante esta entidad pública.

Para esto el abogado laboralista Javier Dolorier nos dará a conocer un poco más sobre las posibilidades que tienen los trabajadores para realizar estas denuncias ante la SUNAFIL.

Asimismo, hacemos la pregunta: ¿Cuáles son las principales causas por las que un trabajador puede asistir a la SUNAFIL y pedir que se haga una inspección de trabajo en su centro de labores?

El abogado Dolorier menciona que las razones pueden ser diversas, las cuales están agrupadas de acuerdo al marco legal y bien pudiera ser del tipo económico en el que el empleador no haya cumplido en pagar la CTS o la gratificación o no haya realizado algún aporte importante para el empleador, como son los aportes de EsSalud, impidiendo que el trabajador no pueda atenderse.

Asimismo, existen de otra índole como los que pueden afectar el empleo del trabajador, llegando a un despido arbitrario, impedimento de ingreso al centro de labores por parte del empleador al trabajador o también casos de acoso sexual.

También existe otra rama muy importante, dentro de los derechos laborales y que actualmente tiene mucha vigencia y que son aquellos incumplimientos del empleador respecto a las medidas de seguridad y salud en el trabajo, conllevando a que el empleador no quiera hacer exámenes médicos a los trabajadores o que no les sean entregadas las medidas de seguridad correspondientes.

No obstante, poco tiempo atrás se mencionó que las personas que deseaban regresar al trabajo presencial tenían que hacerlo presentando su carnet de vacunación, se le consultó al abogado Dolorier ¿si la empresa no está cumpliendo con solicitar el carnet de vacunación a los trabajadores o colaboradores de la empresa, la SUNAFIL puede intervenir también en este caso?

Dolorier afirmó que, si puede intervenir la SUNAFIL, puesto que muchos trabajadores están prefiriendo hacer labores de forma remota, lo cual está permitido por ley, pero si la labor del trabajador es de forma presencial aquí es donde ocurre la suspensión perfecta de labores, por lo que no va a trabajar, ni tampoco recibir una remuneración.

Para Dolorier, el problema surge cuando los empleadores admiten a trabajadores que no tienen la pauta de vacunación completa poniendo en riesgo a otros trabajadores, porque lo que el empleador estaría realizando un incumplimiento poniendo en riesgo la salud de todos. De esta manera, el trabajador puede solicitar una inspección de trabajo, por lo que SUNAFIL tiene las facultades para verificar este incumplimiento.