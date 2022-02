Sismo en Amazonas: IGP recomienda revisar suelos a la hora de construir casas

El fuerte sismo de 6.8 grados de magnitud que se sintió esta mañana a las 10:55 am en la región Amazonas, sembró el pánico en la población e hizo recordar aquel terremoto de 7.5 que vivieron el 28 de noviembre del 2021.

En entrevista con 24 horas, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recomendó ser precavidos a la hora de escoger el suelo en el cual construiremos nuestras viviendas, pues esto podría determinar la magnitud de los daños ocasionados por futuros movimientos telúricos.

“La ocurrencia de estos eventos sísmicos nos está enseñando que debemos prestar mucha atención a la calidad de los suelos sobre el cuál construimos y la calidad de los materiales que usamos en la construcción. Es el problema más crítico que debemos trabajar, pues los sismos van a volver a presentarse”, dijo.

No hay daños de momento

Asimismo, el titular del IGP reveló que, hasta el momento, no hay reportes de daños materiales ni pérdidas humanas que lamentar. “Por el momento no se han reportado daños en viviendas ni en carreteras. Me parece que en algunas zonas hubo pequeños desprendimientos, pero nada que sea complicado de controlar”, indicó.