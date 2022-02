Héctor Valer no asistió a conferencia de prensa convocada por la PCM

La ausencia del nuevo jefe del Consejo de Ministros, Héctor Valer, durante la primera conferencia de prensa de la PCM llamó la atención, esto luego que se conociera la existencia de una denuncia de violencia familiar impuesta contra Valer en agravio de su esposa e hija.

Durante la conferencia de prensa el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, al ser consultado sobre dicha denuncia, solo atinó a señalar que era un 'tema personal'.

"No, realmente no, Nosotros no hemos tocado ningún tema persona, para los ministros hay una agenda establecida y a la que la prensa tiene acceso, los temas personales son realmente personales", expresó.

DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA HÉCTOR VALER

Según se conoció este miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer registra una denuncia por agresión física y psicológica en agravio de su esposa e hija.