Gobierno suspende toque de queda: fiestas y reuniones sociales aún están prohibidas

El anunció de la suspensión del toque de queda fue realizado el paso miércoles 26, sin embargo, esta medida aún no se publica en el diario El Peruano, por lo tanto el toque de queda aun sigue vigente.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció la suspensión del toque de queda en todo el territorio peruano a fin de evitar las aglomeraciones. Ante esta nueva medida restaurantes, discotecas, bares y similares podrán atender por más horas.

Sin embargo, el titular de salud, recalcó que las fiestas y reuniones sociales aún están prohibidas para evitar los contagios masivos del virus.

“(Bares y discotecas) pueden funcionar, pero están prohibidas las reuniones sociales, las aglomeraciones de gente, eso no se ha modificado y sigue vigente. No es que termine el toque de queda para que haya fiestas. El Decreto Supremo marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas”, declaró a un medio local.

Pese a estas declaraciones, decenas de ciudadanos en Miraflores fueron intervenidos cuando participaban de una reunión social durante la madrugada.

Un situación distinta se vio en Pueblo Libre y el Cercado de Lima, donde diversos locales aún respetan el horario de toque de queda.

NORMATIVA AÚN NO SE HA PUBLICADO

Cabe recordar, que sí bien este anunció fue realizado por las autoridades el pasado miércoles 26 de enero, esta medida aún no se publica en el Diario Oficial El Peruano, por lo tanto el toque de queda aun sigue vigente.