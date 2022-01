Oceana advierte que imágenes satelitales confirman segundo derrame de petróleo en litoral peruano

Una imagen satelital confirma el segundo derrame de petróleo de la refinería de La Pampilla de la empresa Repsol en el mar de Ventanilla. La imagen publicada por la ONG Oceana Perú desmiente la versión de Repsol, que ha negado este segundo atentado ecológico.

Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana explica que habría ocurrido durante los trabajos de reparación del oleoducto que provocó el primer derrame de más de 250 mil barriles de crudo.

En tanto, el viceministro del Ambiente recorrió la zona donde ocurren los trabajos de limpieza de playas y reveló que Repsol se ha comprometido a limpiar toda la zona para inicios de marzo.

Por otro lado, se conocieron las 9 cartas de reclamos del capitán del buque Mare Doricum antes, durante y después de derrame que revelaría series fallas de la empresa Repsol en el desastre.

En una de ellas, se revela que los representantes de la pampilla no realizaron un operativo de buceo terminal para comprobar el estado de la manguera de carga flotante que provocó el derrame de crudo en agua de mar.

En otra carta, el capitán Giacomo Pisani cuenta cómo solicitó al piloto que subiera a bordo a las 5:30 de la tarde después de un incidente de separación de las cuerdas para poner el buque en posición pero que el piloto no subió hasta las 11.05 pm. Ante esto Daniel Olivares aseguró que se tratan de más pruebas contra la empresa.

Repsol publicó un nuevo comunicado asegurando que responder a la demora de solicitud de un practico en la zona no es de su competencia y que no pudieron ingresar a inspeccionar las manchas de petróleo porque las condiciones no eran seguras.