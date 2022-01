Ate: falsos recicladores asaltan a mujer en la puerta de su vivienda

La delincuencia no tiene límites. Una mujer fue víctima de asalto por delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta en Ate. La mujer sacaba la basura de su vivienda cuando fue sorprendida.

"Salgo a botar mi basura porque usted verá que está cerca la puerta donde el tacho y me percato, justo me llaman por teléfono y me fijo si alguien venía y veo que venía una moto con dos ocupantes y yo me imaginé que venían hacía mi, yo cierro la puerta con rapidez y me empujan la puerta”, señaló la víctima.

Producto del robo, la mujer perdió su celular, lo que le ha costado perder también un ingreso importante de su emprendimiento, según refirió ha perdido de 20 a 30 ventas valorizados en dos mil soles.

VECINOS DENUNCIAN OLA DE ASALTOS Y ROBOS

Vecinos de esta zona de Ate denunciaron que esta no es la primera vez que los delincuentes asaltan a una persona en la puerta de su vivienda. Ellos piden mayor seguridad para combatir la inseguridad ciudadana.