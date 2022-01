Criminales cibernéticos roban más de 30 mil soles a mujer mediante app de banco

La delincuencia se vuelve cada vez más versátil. Los amigos de lo ajeno se adaptan a las nuevas tendencias tecnológicas y ahora operan de forma virtual. En esta ocasión, la víctima, quien responde al nombre de Rosa María, perdió más de 34 mil soles que tenía en su cuenta del Banco Continental.

En entrevista con 24 horas, la agraviada comentó que no sale de su asombro, ya que todo lo hicieron por medio de la aplicación del mencionado banco y sin contar con algún dato personal de ella. En una sola noche y con solo un clic, lograron sobregirar su tarjeta.

“He sido víctima de robo cibernético, aproximadamente el total de 34 mil 400 soles, han sobregirado la tarjeta de crédito, se han hecho un préstamo solo con un clic y han agarrado mi plata de ahorros. Lo más extraño es que todo ha sido por el aplicativo del Continental sin el token digital activado.”, manifestó la víctima.

Rosa María explicó que en un principio ella quería apagar su tarjeta, pero que no pudo porque su token digital estaba desactivado y debía acercarse a una sede del banco. Al día siguiente, se dio con la sorpresa de que todo su dinero fue transferido a 2 cuentas.

“El día 19 en la noche yo me doy cuenta que el 18 en la noche hacen 2 transferencias, una de 25,200 soles al señor Joel Rodríguez Alvarado y la otra persona recibió 9200 soles, solo sé que se llama Luis Enrique D.”, detalló.

Pide solución al banco

La afectada criticó el hecho de no haber recibido ninguna alerta por parte del banco y que espera le brinden una solución lo más pronto posible, que le devuelvan su dinero, el cual iba destinado al pago de sus estudios, y que eliminen su cuenta de deuda por las operaciones que hicieron los ladrones.

“Yo solo quiero que el banco se responsabilice, me haga la devolución de mi dinero y me elimine las cuentas de deudas porque yo no voy a realizar ningún pago, es más, estas personas después de hacer todas estas operaciones me han apagado la tarjeta, y yo siendo usuario, teniendo el DNI, el celular y la tarjeta, no lo pude hacer al principio.”, finalizó.