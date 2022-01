Leonard León denuncia estar siendo extorsionado: “Me están vigilando para cobrarme dinero”

El cantante de cumbia Leonard León denunció ser víctima de extorsión por parte de sujetos que le exige el dinero que gana en sus shows artísticos a cambio de dejarlo trabajar con tranquilidad.

Según el cantante de cumbia, estos sujetos se habrían conseguido su numero de teléfono personal por al cual le envían mensajes por WhatsApp desde el pasado 17 de enero.

“Se han averiguado mi número personal y me han enviado mensajes por WhatsApp el 17 de enero y el día de ayer 20 de enero dos mensajes, en esos mensajes me está diciendo que cuáles son mis movimientos que hay personas que viven cerca a mi casa que me están vigilando como para poder cobrarme algo un cariño entre comillas significa dinero para ellos”, manifestó el cantante.

El resto de mensajes amenazadores se pudo observar que estos sujetos tienen información detallada de la placa de rodaje del vehículo en el que se moviliza, así como otros detalles personales en los que incluye a sus familiares.

CANTANTE DE SALSA SUFRIÓ ATENTADO HACE UNOS MESES ATRÁS

Sin embargo, Leonard León no o es el primer cantante peruano que sufre el acoso de la delincuencia, en noviembre del 2021 la cantante Brunella Torpoco sufrió un atentado en la puerta de su casa por una mafia dedicada a la extorsión y cobro de cupos de artistas en el Callao.

Del mismo modo, el boxeador Jonathan Maicelo también hizo pública su denuncia por extorsión al recibir un explosivo y una nota amenazadora en la puerta de su restobar en San Juan de Lurigancho.