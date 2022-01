Callao: Pese a derrame de petróleo, no hay desabastecimiento en terminal pesquero

Sin embargo, existen pescados que no están ingresando al puerto debido al derrame de crudo, como la Cabinza y el Pejerrey.

Luego del derrame de petróleo ocurrido en la refinería La pampilla, de la empresa Repsol en Ventanilla, se temía que se diera un desabastecimiento de productos marinos, sin embargo, este no parece ser el caso del terminal pesquero del callao, el cual viene operando de forma normal.

En entrevista con 24 horas, Francisco Corilloclla, jefe de control de calidad del terminal pesquero, mencionó que el desastre ecológico producido en Ventanilla no ha tenido repercusión en el abastecimiento y que los precios se mantienen.

“Hay un abastecimiento normal de pescado en esta temporada, es por ello que los precios se están manteniendo. Ancón y Callao significan un total del 2%de aprovisionamiento puesto que nosotros traemos de muelles desde Tumbes hasta Tacna.”, manifestó.

Sin embargo, el Ingeniero en control de calidad reveló que existen pescados que no están ingresando al puerto debido al derrame de crudo, como la Cabinza y el Pejerrey. Corilloclla explicó que lo ocurrido en la refinería La Pampilla no afectó al terminal del Callao, pues dicho incidente no fue en una zona frecuente para la pesca al por mayor.

“El derrame ha sido en un sector que no es un sitio habitual de pesca a gran escala. Los pequeños pescadores de la zona lo comercializan en sus propios muelles en algún mercado del sector. El terminal como plataforma comercial se abastece de toda la franja costera, Se comercializan pescados de la costa, sierra y selva”, indicó.