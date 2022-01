Marina explica por qué no emitió alerta de tsunami tras la erupción en Tonga

Las imágenes causaron conmoción en todo el país, el mar desbordado cubriendo gran parte del puerto en Paracas, lo mismo se vivió en la playa Naylamp en la ciudad de Chiclayo, donde 2 mujeres murieron ahogadas.

Un panorama totalmente diferente, se registró en Iquique, Chile, donde autoridades con sirenas en mano daban la alerta de tsunami, mientras que en Ecuador se emitió un comunicado alertando a la población protegerse.

Cuestionamientos al CNAT

Ante los cuestionamientos, incluso a nivel internacional, por no emitir una alerta de tsunami tras la erupción en Tonga, el CNAT (Centro Nacional de Alerta de Tsunami), señaló que no lo hicieron pues no se cumplían los tres parámetros establecidos.

Estos son: que el terremoto tenga una intensidad superior a los 8 grados de magnitud, una profundidad menor a 60 kilómetros, y que su epicentro sea en el mar, en este caso las variables no se cumplieron y por eso no se emitió la alerta.