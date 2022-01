Luis Rubio sobre Castañeda Lossio: sufría dos enfermedades crónicas que menguaron su salud

Hoy falleció el ex alcalde de Lima a los 76 años, tal cual lo confirmó en exclusiva el doctor Luis Rubio, médico de cabera y amigo cercano de Castañeda Lossio, a Buenos Días Perú. Ahora, el galeno conversó con 24 Horas mediodía sobre la situación médica del ex burgomaestre.

Relató que ingresó hace unas semanas al hospital Rebagliatti porque tuvo una fractura de cadera, en donde se realizó una intervención quirúrgica de manera exitosa. Pese a que se encontraba estable, le sorprendió un infarto en la madrugada. Añadió que hace cuatro o cinco años tuvo dos infartos que fueron atendidos antes que afecten al corazón.

Asimismo, el doctor Rubio manifestó que el ex alcalde de Lima tenía dos enfermedades crónicas que han ido evolucionando y menguando su salud física.

HOSPITAL DE SOLIDARIDAD

El doctor Rubio contó cómo fue que nació una de las obras más recordadas de Luis Castañeda Lossio, el hospital de la Solidaridad. “Me llamó a las 5 de la mañana, al depósito de Canta Gallo en el río Rimac, donde se depositaba muchas unidades móviles antiguas y viejas. Me dice, ‘¿por qué no los conviertes en consultorios’, yo le digo ‘dame la plata’, me dio un abrazo en el hombro y me dijo ‘plata no tengo, lo quiero en cuatro meses’. Así es como inician los hospitales de la solidaridad’, recordó el galeno.

HOY DARÁN EL ÚLTIMO ADIÓS AL EXALCALDE.

El doctor Rubio indicó que la familia realizará a partir de las 3 o 4 de la tarde el velorio del exalcalde en el Palacio Municipal en la Plaza de Armas de Lima. Cabe destacar que se ha informado que el velorio será privado y no abierto al público.